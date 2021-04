Covid-19 : faut-il attendre encore pour déconfiner ?

Il est revenu le temps du déconfinement. Après la réouverture des écoles lundi 26 avril, le gouvernement entend poursuivre l'allègement des restrictions selon le calendrier initialement prévu. La limite de 10 kilomètres pour les déplacements sera levée lundi 3 mai, avant un retour des terrasses et une réouverture de certains lieux de culture à la mi-mai et un possible allègement du couvre-feu dans les prochaines semaines. Emmanuel Macron devrait détailler sa feuille de route ce vendredi 30 avril.

Les indicateurs de suivi de l'épidémie de Covid-19 sont pourtant loin d'être repassés au vert. La situation sanitaire s'améliore, certes, mais elle est bien moins bonne que lors des deux précédents déconfinements. Le nombre de cas est certes en baisse : 27 366 cas par jour en moyenne au 28 avril, contre plus de 42 000 deux semaines plus tôt. Mais lors du déconfinement de novembre, on ne détectait plus que 10 000 cas par jour, cinq fois moins que lors du pic épidémique une vingtaine de jours auparavant.

L'Île-de-France, région la plus touchée

Cette fois-ci, la décrue est plus lente. Elle correspond aussi à une baisse simultanée du dépistage. On ne réalise que 315 000 tests par jour en moyenne, contre 550 000 au début du mois d'avril. On observait déjà ce phénomène au moment du deuxième confinement : on teste moins parce que les personnes présentant des symptômes - et donc potentiellement malades - sont

