Covid-19 en France : restrictions et prévention pour soulager l'hôpital

Après le répit du week-end de Pâques, les Français renouent avec une nouvelle période de restrictions, avec confinement à 10 km et écoles fermées, pour essayer de faire reculer l'épidémie de Covid-19. Depuis samedi 19 heures, les commerces jugés non essentiels ont baissé le rideau. Les déplacements sont limités à 10 km, et ceux entre les régions ne sont autorisés que pour raisons impérieuses. Durant le week-end pascal, les autorités ont néanmoins toléré des déplacements à travers tout le territoire, pour permettre à certains de se mettre au vert ou aux familles d'emmener leurs enfants chez leurs grands-parents.

Car pour la première fois depuis le premier confinement il y a un an, les crèches et établissements scolaires vont fermer dès ce mardi matin. Des millions de parents vont ainsi devoir concilier télétravail et école à la maison, avec des cours assurés à distance par les enseignants. Le gouvernement a cependant autorisé les assistantes maternelles, qui gardent les enfants à domicile, à poursuivre leur activité.

Saint-Denis : « Bien sûr que le collège est un cluster ! »

L'exécutif, par la voix d'Emmanuel Macron mercredi, puis du Premier ministre Jean Castex jeudi, a justifié ces mesures par la dégradation inexorable de la situation sanitaire. Dans la lignée de la stratégie mise en place depuis maintenant plusieurs mois,

