Covid-19 : des tests auto-administrés expérimentés en Polynésie

En arrivant en Polynésie française, il est désormais possible de se tester soi-même pour détecter le coronavirus. Comme le rapportent nos confrères d'Europe 1, les voyageurs présents à l'aéroport de Tahiti-Faaa reçoivent désormais une enveloppe contenant deux tests auto-administrés. Le premier est à réaliser par le nez, le second par la salive. « Il y a un coton-tige à mettre dans le nez, puis dans un petit tube spécifique. D'autre part, il y a un autre coton-tige à mettre dans la gorge », raconte à la station de radio une touriste qui s'est pliée à ce test sans personnel soignant, ajoutant que « cela ne prend qu'une minute ». « C'est emballé dans l'enveloppe et ça part. »

Cette expérimentation a été mise en place à cause d'un manque cruel de soignants dans la région. Au micro d'Europe 1, le ministre de la Santé local, Jacques Raynal, explique que ce système a porté ses fruits. « Il a bien marché puisque nous avons dépouillé, depuis que nous l'avons mis en place, plus de 20 000 tests. Mais nous n'avons eu qu'une vingtaine de résultats positifs sur les 20 000 tests », indique-t-il. Les autorités polynésiennes souhaiteraient lancer, à terme, une autre procédure : les voyageurs réaliseraient eux-mêmes leurs tests, mais sous la surveillance d'un professionnel de santé, et seulement avec un prélèvement du fond de la gorge.

