Covid-19 : des pédiatres réclament le retrait du masque pour les écoliers

Les enfants de plus de six ans, sur le point de tomber le masque ? C'est en tout cas le souhait de certains pédiatres, rapporte RTL ce vendredi 18 juin 2021. Alors que les Français sont autorisés à retirer leur masque en extérieur depuis jeudi 17 juin, les élèves d'école primaire sont autorisés à faire de même dans la cour de récréation. En revanche, ils sont priés de le garder dans les salles de classe, pour lutter contre la propagation du Covid-19. Une mesure restrictive à laquelle s'opposent la Société française de pédiatrie, le Groupe de pédiatrie générale sociale et environnementale et l'Association française de pédiatrie ambulatoire.

À travers un communiqué publié ce jeudi, ces entreprises de pédiatrie réclament le retrait du masque, à l'intérieur des établissements scolaires, pour les enfants de primaire. En effet, ils estiment que la situation épidémique, de plus en plus favorable grâce à l'accélération de la campagne vaccinale contre le coronavirus, ne justifie plus de le porter. « Si en octobre 2020, alors que la circulation virale s'intensifiait, il nous a semblé important de soutenir la mise en place des masques dès 6 ans, conformément aux recommandations de l'OMS, la situation sanitaire ne le justifie plus », expliquent-ils. De plus, les signataires considèrent que « la place des jeunes enfants dans la dynamique de la pandémie est minime dans ce contexte ».

