Covid-19 dans le monde : la pandémie sur un plateau déséquilibré

Le Covid-19 n'aura pas épargné l'été 2021. Plus de 35 millions de personnes ont été infectées dans le monde depuis juillet, dont presque 995 000 en France. Le pays a déploré plus de 700 décès liés au Covid-19 en juillet, et plus de 2 400 en août. Tandis que la situation s'améliore en Europe occidentale, des parties du monde jusqu'alors moins touchées par la pandémie, comme l'Afrique et l'Asie du Sud, traversent encore des situations critiques.

En France, le pic de contaminations de cette quatrième vague a été atteint autour du 15 août. Depuis, le nombre quotidien de nouveaux cas diminue lentement. L'évolution de la mortalité liée au Covid-19 a suivi avec une dizaine de jours de décalage. À l'échelle du monde, la pandémie s'est mise à ralentir début août, mais le nombre de nouveaux cas et de décès ne redescend que depuis quelques jours.

Covid-19 : bientôt le retour à « une vie proche de la normale » ?

L'Afrique et l'Europe de l'Est sous tension

Mais la situation est loin de s'améliorer partout. Alors que certaines régions du monde, à l'image de l'Amérique du Sud, du nord de l'Afrique ou encore de la Russie, respirent après des semaines difficiles, d'autres régions voient à leur tour la pandémie reprendre. C'est le cas de l'Amérique du Nord, mais aussi du continent océanien : la Nouvelle-Zélande enregistre cette semaine une hausse de 84 % du nombre de

