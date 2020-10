Covid-19 : comment gérer le flux d'informations ?

Comment, par ces temps de pandémie, trouver le juste milieu entre le besoin d'information sur le sujet et une surconsommation de cette dernière, potentiellement source de stress ? Pour ce nouveau conseil prodigué dans son livre Les 4 Temps de la renaissance, le psychiatre propose une technique basée sur des travaux du King's College de Londres.

Cette étude s'inspire d'une technique utilisée par Socrate, rapportée par un dialogue de Platon, et vise à donner quelques clés pour résister à cette pression permanente de l'information. Le Pr Lejoyeux explique : lorsqu'une nouvelle supposément urgente vient à Socrate, celui-ci se pose alors trois questions afin d'anticiper une éventuelle perturbation : est-ce que celle-ci est bienveillante et porteuse de bien-être ? Est-ce qu'elle est sûre, validée, ou est-ce que c'est vaguement une rumeur ? Est-ce qu'elle est utile, ne sert-elle pas uniquement à m'angoisser ? L'objectif de ce passage sur « les trois tamis de Socrate » est clair selon le psychiatre, il permet de « résister à un présent angoissant et compliqué ». De quoi peut-être mieux gérer l'afflux d'informations concernant la pandémie de Covid-19 et le couvre-feu annoncé.

Retrouvez sur LePoint.fr notre premier épisode consacré à l'incitation à la rêverie quotidienne. Lundi, le Pr Michel Lejoyeux vous recommandera quelques conseils alimentaires pour favoriser la présence de molécules déclenchant des

... Lire la suite sur LePoint.fr