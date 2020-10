Covid-19 : ces métropoles et départements qui risquent le couvre-feu

« Un certain nombre de départements basculeront en alerte maximale » ce jeudi 22 octobre, a prévenu mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et pourraient être soumis au couvre-feu ? Alors qu'il a été instauré samedi 17 octobre dans neuf métropoles pour tenter de contrôler la deuxième vague de l'épidémie et soulager les services de réanimation, le Premier ministre Jean Castex pourrait annoncer en fin de journée son extension à de nouveaux territoires où le virus a progressé.

Jusqu'à présent, seules la région Île-de-France et les métropoles d'Aix-Marseille, de Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse étaient concernées par un couvre-feu. Sur son site, le gouvernement explique qu'« il s'agit des métropoles qui sont en zone d'alerte maximale », c'est-à-dire qui ont un taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants sur sept jours) supérieur à 250 en population générale et supérieur à 100 chez les personnes âgées, ainsi qu'un taux d'occupation des lits en réanimation supérieur à 30 % dans la région.

Lire aussi Ce que le couvre-feu en Guyane nous enseigne

Chiffres inquiétants à Clermont-Ferrand

Si toutes font face à une progression inquiétante du Covid-19, certaines sont particulièrement touchées. Dans la métropole de Saint-Étienne, le taux d'incidence du virus est de 807, plus de trois fois le seuil d'alerte, et 55,6 %

... Lire la suite sur LePoint.fr