Covid-19 : ce qu’il faut savoir sur les nouveaux vaccins

C'est un coup d'accélérateur qui sera le bienvenu pour les personnes fragiles face au Covid-19. La campagne de vaccination contre le coronavirus est avancée au 2 octobre, comme l'a annoncé le ministre de la santé Aurélien Rousseau. Son démarrage était initialement prévu pour le 17 octobre, en même temps que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, pour permettre l'administration des deux injections le même jour. La population ciblée en priorité est estimée entre 12 et 18 millions de personnes. Pourquoi presser le pas ? Faut-il s'attendre à des prochains mois difficiles ? Les nouveaux vaccins seront-ils efficaces ?

Les nouveaux variants sont-ils plus à craindre que les précédents ?

Ce n'est pas la reprise épidémique, depuis le milieu de l'été, qui inquiète les experts. Ce qui les préoccupe, ce sont les nouveaux variants, qui parviennent plus facilement à déjouer nos défenses immunitaires, acquises laborieusement depuis le début de la pandémie en 2020, à force d'infections et de rappels vaccinaux. « Cette faculté d'échappement immunitaire est ce qui nous ennuie le plus, explique Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars). La réponse immunitaire que nous avons construite ne protège pas bien contre des variants qui circulent actuellement. Notamment contre les derniers-nés, EG.5.1 (Eris) et BA.2.86 (Pirola), le plus

