Covid-19 : bars et mesures sanitaires ne font pas bon ménage

Alors qu'en France les bars et restaurants sont fermés depuis le mois d'octobre, et certainement jusqu'à Pâques, pour limiter la propagation du Covid-19, une question (légitime) peut se poser : est-il possible de faire des bars des endroits « sûrs » sanitairement parlant ? « C'est compliqué », peut-on répondre après une étude publiée lundi 15 février dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs, relayée par CNN. En effet, des chercheurs se sont rendus durant l'été 2020 dans une trentaine de bars écossais pour voir si les taux de transmission dans ces endroits sont bas (et donc considérer l'ouverture des bars comme un risque tolérable) en observant comment les clients et le personnel respectaient (ou non, en l'occurrence) les différentes consignes sanitaires.

La faute notamment (et sans surprise) à l'alcool. En effet, les effets de l'alcool conduisent à réduire l'inhibition et à favoriser les contacts... ce que l'équipe a pu constater. « Deux femmes de groupes différents se sont rentrées dedans à l'extérieur des toilettes et ont commencé à crier, à se serrer dans leurs bras et à sauter ensemble. Elles sont ensuite entrées dans les toilettes et sont allées ensemble dans la même cabine. Elles ont été vues en train de se laver les mains pendant environ deux secondes avant de sortir, malgré les panneaux qui recommandent partout un lavage de vingt secondes », peut-on lire dans les comptes rendus

