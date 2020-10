Couvre-feu durci, reconfinement... Jean-François Delfraissy évoque « la seconde vague »

Alors que les autorités sanitaires s'interrogent sur la nécessité de nouvelles mesures à même de lutter contre la propagation du Covid-19, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, l'a indiqué sans détour, lundi 26 octobre : « Cette deuxième vague sera sûrement plus forte que la première. » Sur RTL, le médecin s'est également dit « surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 15 jours, peut-être lié à un refroidissement et au fait que ce virus est relativement sensible au climat ». Selon lui, « beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend ».

Il a également évoqué « une situation très difficile, voire critique », alors que la France a enregistré, dimanche, un record de nouveaux cas positifs enregistrés en 24 heures. Un nombre sous-évalué, a jugé le professeur de médecine. « Il y a probablement plus de 50 000 cas par jour. Le conseil scientifique estime que l'on est plutôt autour de 100 000 cas par jour », a-t-il indiqué, avant de préciser : « Entre les cas diagnostiqués, les cas qui ne se font pas diagnostiquer, les cas asymptomatiques... On est autour de ce chiffre. On a un virus qui circule de façon extrêmement rapide. »

Vers un couvre-feu massif ?

Quelle réponse, alors, l'exécutif doit-il apporter à cette brutale et intense seconde vague ? Jean-François Delfraissy a évoqué « deux hypothèses »

