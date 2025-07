Coût de l'énergie, préférence européenne, production... : l'UE présente son plan pour sauver l'industrie chimique européenne, qui joue sa "survie"

L'Union européenne veut réduire ses "dépendances" et "s'assurer que les molécules critiques puissent être produites en Europe".

Stéphane Séjourné à Bruxelles, en Belgique, le 4 juin 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'industrie chimique européenne se trouve dans une situation "alarmante", selon la Commission européenne, qui a promis mardi 8 juillet de secourir le secteur, en insistant sur la préservation des vapocraqueurs, des installations industrielles jugées essentielles.

Après des "fermetures de sites majeurs" ces dernières années , le "contexte est assez alarmant" pour l'industrie chimique dans l'Union européenne, a convenu Stéphane Séjourné, le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle.

Pour tenter de faire face et se positionner sur la chimie du futur, Bruxelles a présenté un plan d'action en quatre volets. La Commission veut soutenir la production, baisser le prix de l'énergie en ouvrant la voie à une extension des aides d'État, développer une "préférence européenne" dans le domaine de la chimie et simplifier les règles pour les entreprises.

L'Union européenne veut réduire ses "dépendances" et "s'assurer que les molécules critiques puissent être produites en Europe", a expliqué Stéphane Séjourné.

Le Français a notamment insisté sur la préservation des vapocraqueurs, installations pétrochimiques qui transforment des hydrocarbures en molécules élémentaires utilisées dans l'industrie.

Des vapocraqueurs "obsolètes"

En Europe, la plupart sont "obsolètes", avec "plus de 40 ans d'âge" et "notre objectif dans le plan c'est évidemment d'identifier les sites qui nécessitent d'être modernisés en priorité", a-t-il expliqué à des journalistes. "Quand on parle de modernisation des vapocraqueurs, on parle d'investissements très lourds puisque pour certains sites, ça se compte entre 1 et 3 milliards d'euros pour produire un nouveau vapocraqueur" , a-t-il ajouté.

Le lobby européen des industriels de la chimie (Cefic) s'est réjoui d'une "étape importante" et d'un "effort sérieux de la Commission pour inverser la tendance en faveur de 'l'industrie des industries' en Europe".

Le plan présenté mardi ne comporte toutefois pas d'annonces financières concrètes.

Vendredi, pour "faire pression" avant l'annonce de Bruxelles, le gouvernement français avait mis en garde contre le manque de "mesures immédiates" et redoutait un simple "catalogue de réflexions à lancer".

Les eurodéputés écologistes ont de leur côté critiqué le plan de la Commission, un "cadeau à une industrie chimique dépassée, au détriment des consommateurs et de leur santé".