Coups, harcèlement, injures… Les médecins de plus en plus victimes de violence

Les médecins généralistes sont les plus touchés. Mais des psychiatres aux cardiologues, en passant par les gynécologues, les pédiatres, les urgentistes, les endocrinologues, les rhumatologues, les gériatres ou encore les cancérologues, aucune spécialité médicale n'est épargnée. Dans son dernier rapport sur les agressions contre les médecins en France, le Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom) s'inquiète d'une hausse qui confirme « qu'il ne s'agit plus d'événements isolés, mais d'un problème structurel qui fragilise l'ensemble de la profession médicale ».

Dans cette édition 2024 de l'Observatoire annuel de la sécurité des médecins, publiée lundi 29 septembre, le Cnom note que 1 992 incidents lui ont été signalés l'an dernier, englobant injures, menaces, agressions verbales, coups et blessures volontaires, bousculades, effractions, intrusions dans le cabinet, harcèlement, vandalisme, vols (dans 62 % des cas, des vols d'ordonnances ou d'ordonnanciers). C'est 26 % de plus que l'année précédente, presque deux fois plus qu'il y a trois ans, et 353 % de plus qu'en 2004.

« Toute la profession médicale est aujourd'hui vulnérable face aux violences », note en préambule de son rapport le Cnom, qui souligne un constat « particulièrement préoccupant » et une « situation alarmante ». L'institution appelle à « action concertée de tous les acteurs du système de santé […],