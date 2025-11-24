Coupe du monde U17 : l’Autriche file en finale

Le choc des invaincus.

L’Italie avait le ballon, l’Autriche a eu les buts. En demi-finale de la Coupe du monde U17, les Azzurrini ont passé leur temps à faire tourner (environ 67 % de possession) mais n’ont jamais vraiment fait trembler qui que ce soit. Johannes Moser s’est improvisé terreur du tournoi, la défense est un bloc de béton coulé en 2008, le milieu court partout et l’attaquant de Liefering terrorise les gardiens adverses (doublé pour lui). Dans la même action, Benit Borasio voit rouge et plombe un peu plus une Italie déjà en difficulté, Inácio Piá le rejoindra quelques minutes plus tard au vestiaire. Score final : 2-0. …

MH pour SOFOOT.com