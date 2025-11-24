 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupe du monde U17 : l’Autriche file en finale
information fournie par So Foot 24/11/2025 à 17:47

Coupe du monde U17 : l’Autriche file en finale

Coupe du monde U17 : l’Autriche file en finale

Le choc des invaincus.

L’Italie avait le ballon, l’Autriche a eu les buts. En demi-finale de la Coupe du monde U17, les Azzurrini ont passé leur temps à faire tourner (environ 67 % de possession) mais n’ont jamais vraiment fait trembler qui que ce soit. Johannes Moser s’est improvisé terreur du tournoi, la défense est un bloc de béton coulé en 2008, le milieu court partout et l’attaquant de Liefering terrorise les gardiens adverses (doublé pour lui). Dans la même action, Benit Borasio voit rouge et plombe un peu plus une Italie déjà en difficulté, Inácio Piá le rejoindra quelques minutes plus tard au vestiaire. Score final : 2-0.

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vinícius Júnior bloque totalement sa prolongation au Real
    Vinícius Júnior bloque totalement sa prolongation au Real
    information fournie par So Foot 24.11.2025 17:51 

    Winter is coming Il n’y a pas qu’au royaume des Sept Couronnes que l’hiver annonce de mauvais présages. À Madrid, les tensions se multiplient au sein du vestiaire, les résultats s’effritent, le Barça revient à l’horizon, et tout semble dégringoler dans l’histoire ... Lire la suite

  • Yohan Cabaye assure que le centre de formation du PSG traverse « sa meilleure période »
    Yohan Cabaye assure que le centre de formation du PSG traverse « sa meilleure période »
    information fournie par So Foot 24.11.2025 17:30 

    Le capitaine tente de redresser la barre. Arrêts maladies, départs en série et mal-être des employés : à Poissy, le centre de formation du PSG connaît une grosse période turbulences, comme l’a révélé L’Équipe fin novembre. Interrogé sur la venue de l’inspection ... Lire la suite

  • Cucurella avance les (vraies) raisons de la blessure de Cole Palmer
    Cucurella avance les (vraies) raisons de la blessure de Cole Palmer
    information fournie par So Foot 24.11.2025 17:20 

    Une fois de plus, les footballeurs restent humains. Indisponible ce mardi à cause d’une fracture à l’oreille, Cole Palmer va manquer encore quelques semaines de compétition après s’être cogné le pied chez lui. Ce fameux petit oreille, trop souvent victime d’un ... Lire la suite

  • Le Barça le plus catalan depuis la guerre civile
    Le Barça le plus catalan depuis la guerre civile
    information fournie par So Foot 24.11.2025 16:54 

    Complètement locaux. Le Barça a enfin retrouvé son canapé. Après 909 jours passés à squatter Montjuïc, les Blaugrana ont remis les pieds au Camp Nou (oui, Spotify, d’accord). Résultat : 4-0 contre l’Athletic, une crémaillère catalane fêtée sous le signe des locaux. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank