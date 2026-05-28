Coupe du Monde-La RDC affirme que sa délégation respecte les protocoles américains relatifs à Ebola

La République démocratique du Congo (RDC) a déclaré jeudi que sa délégation pour le Mondial de football 2026 respectait les protocoles américains relatifs à Ebola, à un moment où le pays est confronté depuis le début du mois à une épidémie du virus.

Un responsable de l'équipe nationale congolaise a dit samedi que les préparatifs se poursuivaient comme prévu, malgré la décision de Washington d'ordonner un isolement de 21 jours pour les personnes en provenance de RDC.

Les États-Unis co-organisent la Coupe du monde de football du 11 juin au 19 juillet avec le Canada et le Mexique. La participation de la RDC a été sous le feu des projecteurs en raison de l'épidémie.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde la semaine dernière contre un risque "très élevé" de propagation de la souche Bundibugyo d'Ebola en RDC. Plus de 1.000 cas suspects et 246 décès présumés ont été signalés à ce jour.

Les autorités congolaises ont déclaré que leur fédération (FECOFA) avait eu des discussions avec la FIFA cette semaine et que la délégation respectait désormais pleinement les protocoles de santé et de sécurité.

Un stage d'entraînement de FECOFA à Kinshasa a notamment été annulé et les préparatifs ont été délocalisés à l'étranger.

"Je félicite la FECOFA et la FIFA d'avoir agi rapidement et de manière décisive pour prendre cette décision responsable et raisonnable", a déclaré mercredi l'ambassadrice de la RDC aux États-Unis, Yvette Kapinga Ngandu, dans un communiqué.

"Les Léopards sont prêts, ils sont en sécurité, et je ne doute pas que les États-Unis accueilleront cette équipe à bras ouverts."

La plupart des membres de l'équipe congolaise sont basés en Europe, ce qui réduit le risque d'exposition directe. Les membres de l'encadrement ont quitté Kinshasa au début du mois pour s'assurer de passer au moins 21 jours en Europe avant de se rendre aux États-Unis, conformément aux directives sanitaires américaines.

"Le gouvernement de la République démocratique du Congo a fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer qu'ils arrivent aux États-Unis préparés, protégés et prêts à concourir", a déclaré le ministre congolais des Sports, Didier Budimbu.

L'équipe congolaise, qui participe à sa première Coupe du monde depuis 52 ans, débutera sa compétition contre le Portugal le 17 juin, avant d'affronter la Colombie à Guadalajara le 23 juin et l'Ouzbékistan à Atlanta le 27 juin.

(Rédigé par Suramya Kaushik à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)