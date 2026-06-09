Coupe du monde: L'Iran annonce que son quota de billets lui a été retiré

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - L'équipe d'Iran arrive à Tijuana pour la Coupe du Monde

La Fédération iranienne de football a annoncé mardi que son ‌quota de billets pour la Coupe du monde lui avait été retiré à quelques jours du début du tournoi, privant ainsi ​les supporters ayant déjà organisé leur voyage de la possibilité d'assister aux matches de leur équipe.

La Coupe du monde débute jeudi et l'Iran doit disputer ses deux premiers matches du groupe G à Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande le 15 juin et la Belgique ​le 21 juin, avant d'affronter l'Égypte à Seattle le 26 juin.

La fédération iranienne (FFIRI) a déclaré dans un communiqué avoir déjà commencé la vente des billets sans pouvoir désormais ​les fournir, "malgré le fait que de nombreux supporters iraniens, se fiant ⁠à la procédure officiellement annoncée, avaient déjà pris les dispositions nécessaires pour assister aux matches".

"Priver les supporters iraniens de ‌l'accès à leur quota légal et officiel de billets est une action contraire à l'esprit qui régit les compétitions internationales et au principe d'égalité entre les pays participants", a-t-elle ajouté.

"Cette situation soulève de sérieuses ​questions quant à l'ingérence de considérations non sportives ‌et politiques dans l'organisation du plus grand événement footballistique mondial."

Chaque fédération participante à la Coupe ⁠du monde reçoit 8% des billets pour chacun de ses matches, à attribuer aux supporters selon ses propres critères.

La FFIRI n'a pas précisé qui avait pris la décision de supprimer son quota, mais a exhorté la Fédération internationale du football (Fifa) à respecter "les principes ⁠de neutralité, d'équité et les ‌règlements en vigueur", ainsi qu'à empêcher que des sujets extra-sportifs perturbent le tournoi.

La Fifa n'a pas répondu ⁠dans l'immédiat à une demande de commentaires.

LES JOUEURS ONT LEURS VISAS, CERTAINS DIRIGEANTS NON

L'équipe iranienne de football est arrivée dans la ‌ville mexicaine de Tijuana tôt dimanche matin avant ses trois matches de phase de groupe, dans un contexte ⁠de vives tensions liées à la guerre au Moyen-Orient.

La fédération iranienne a négocié à la ⁠dernière minute le transfert du camp ‌de base de l'équipe de l'Arizona au Mexique, en raison notamment de l'incertitude quant à l'octroi de visas pour entrer aux ​États-Unis.

Washington a accordé des visas à tous les joueurs vendredi, à ‌seulement 10 jours de leur premier match, mais plusieurs personnes encadrant l'équipe n'en ont pas obtenu, notamment des "membres clés de la direction et de l'administration", selon ​la FFIRI.

Un responsable américain a déclaré vendredi à Reuters que l'administration avait délivré "les visas nécessaires pour que l'Iran puisse participer à la Coupe du monde".

La Fifa a pour sa part indiqué mardi que son secrétaire général, Mattias Grafstrom, avait eu une "discussion ⁠positive" avec le président de la FFIRI, Mehdi Taj, après l'arrivée de l'équipe à son camp de base.

"L'équipe étant désormais au Mexique, la Fifa poursuivra le dialogue et la collaboration avec la FFIRI afin de garantir que l'expérience de l'équipe et de la délégation soit positive", a déclaré Mattias Grafstrom dans un communiqué.

La 23e édition de la Coupe du monde de football, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, version ​française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)