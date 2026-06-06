Coupe du monde-L'attaquant irakien Aymen Hussein longuement interrogé à son arrivée aux USA-source

FILE PHOTO : Aperçus de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

par Ashraf Hamed Atta et Ahmed Rasheed

Le footballeur irakien Aymen Hussein a été retenu et interrogé pendant près ​de sept heures à l'aéroport O'Hare de Chicago après être arrivé avec son équipe tôt samedi matin, a déclaré un responsable irakien.

L'attaquant a finalement été autorisé à entrer ​aux États-Unis mais pas le photographe de l'équipe, a déclaré ce responsable, qui travaille pour le Comité olympique ​irakien et entretient des liens étroits avec l'équipe.

La ⁠Fédération irakienne de football et Aymen Hussein, auteur du but qui a ‌assuré la qualification de son équipe pour la phase finale de la Coupe du monde, n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Les services ​américains de l'immigration et ‌des douanes (ICE) et le département de la Sécurité intérieure n'ont ⁠pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires au sujet de l'interrogatoire d'Aymen Hussein, également relayé par les médias irakiens.

Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ⁠des supporters se sont ‌rassemblés samedi à l'aéroport pour accueillir l'équipe irakienne, brandissant des drapeaux ⁠et demandant aux joueurs de poser pour des photos, moins d'une semaine avant ‌le début du tournoi.

Le téléphone d'Aymen Hussein a été inspecté à ⁠son arrivée, a déclaré le responsable irakien.

"Le photographe de l'équipe nationale, ⁠Talal Salah, a ‌été retenu pendant plus de 10 heures, a subi des contrôles similaires de son ​téléphone et s'est finalement vu refuser l'entrée ‌aux États-Unis", a-t-il ajouté.

L'Irak fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis ses débuts ​dans la compétition, il y a 40 ans.

Aymen Hussein, 30 ans, est à la tête d'une ligne d'attaque qui compte également dans ses rangs Ali ⁠Al-Hamadi, d'Ipswich Town, ainsi que les jeunes Ali Jassim et Youssef Amyn.

L'Irak affrontera la France, le Sénégal et la Norvège dans le groupe I.

La 23e édition de la Coupe du monde de football, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

(Avec Milana Vinn à New ​York, version française Benjamin Mallet)