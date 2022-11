Coupe du Monde au Qatar : "Il ne faut pas politiser le sport", estime Emmanuel Macron

Emmanuel Macron à Bali, à l'occasion du G20, le 16 novembre 2022.(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

À trois jours du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, Emmanuel Macron s'est exprimé à Bangkok sur la controverse autour du choix du pays, épinglé pour de nombreuses faites éthiques. Selon le président de la République, cette discussion n'a pas sa place dans le football.

"Il ne faut pas politiser le sport", a déclaré Emmanuel Macron jeudi 17 novembre, lors de son discours au sommet de l'Apec à Bangkok. Le président de la République a également déclaré qu'il était trop tard pour les questions d'ordre éthiques sur le pays d'accueil du Mondial-2022 : "Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l’événement", a-t-il ajouté.

La coupe du monde de Football débutera dimanche 20 novembre au Qatar. Le pays suscite de nombreuses polémiques, d'une part en raison de l'impact sur l'environnement des stades climatisés et d'autre part sur les mauvaises conditions de vie des travailleurs africains et sud asiatiques, ainsi que le traitement réservé aux femmes et aux personnes LGBTQ+ dont l'existence est criminalisée.

L'équipe de France refuse de participer à une initiative européenne de soutien

Depuis mercredi 17 novembre, l'équipe de France de football est arrivée à Doha, capitale du Qatar. Les joueurs français ont refusé de se prêter à une initiative commune impliquant plusieurs sélections européennes. "Il faut respecter le Qatar", a avancé Hugo Lloris, pour justifier cette décision.

Durant la compétition, les capitaines des équipes participant à cette initiative porteront un brassard à bandes aux couleurs de l'arc-en-ciel, afin d'apporter un soutien symbolique aux personnes discriminées au Qatar.