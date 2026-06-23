Coupe du monde 2026 : L’Algérie s’impose face à la Jordanie et peut rêver des seizièmes de finale

Coupe du monde 2026 : L’Algérie s’impose face à la Jordanie et peut rêver des seizièmes de finale

Dans une partie plutôt plaisante, l’Algérie a fini par l’emporter face à une valeureuse équipe de Jordanie (1-2). D’abord menés, les Fennecs ont pris un certain temps à revenir dans le match et à se rassurer véritablement. De quoi pouvoir envisager une qualification en 16es de finale face à l’Autriche tandis que la Jordanie prend la porte.

Jordanie 1-2 Algérie

Buts : Rashdan (36 e ) pour Al-Nashama // Benbouali (69 e ), Gouiri (82 e ) pour les Fennecs

Plus d’infos à venir… …

Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com