Coupe du monde 2026 : L’Algérie s’impose face à la Jordanie et peut rêver des seizièmes de finale
Dans une partie plutôt plaisante, l’Algérie a fini par l’emporter face à une valeureuse équipe de Jordanie (1-2). D’abord menés, les Fennecs ont pris un certain temps à revenir dans le match et à se rassurer véritablement. De quoi pouvoir envisager une qualification en 16es de finale face à l’Autriche tandis que la Jordanie prend la porte.
Jordanie 1-2 Algérie
Buts : Rashdan (36 e ) pour Al-Nashama // Benbouali (69 e ), Gouiri (82 e ) pour les Fennecs
Plus d’infos à venir… …
Suzanne Wanègue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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