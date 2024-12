information fournie par So Foot • 24/12/2024 à 18:24

Coupe de France : l’US Thionville remercie Valenciennes pour son joli geste

Ouf, la beauté du football existe encore.

Défaits le week-end dernier lors des 32 es de finale de la Coupe de France au bout de la séance de tirs au but face à Valenciennes (National), le club de l’US Thionville Lusitanos (N2) n’aura pas tout perdu : comme le veut la tradition, les Nordistes ont laissé leur part de recette à leur adversaire du jour , évoluant à un échelon inférieur. Un joli geste salué ce mardi par le club mosellan via un communiqué, faisant directement écho à la polémique récente entourant la rencontre entre Drancy et Nantes (0-4), à la suite de laquelle les Canaris étaient repartis avec le butin.…

FG pour SOFOOT.com