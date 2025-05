Coup de théâtre au PMU : Emmanuelle Malecaze-Doublet démissionne

Emmanuelle Malecaze-Doublet, directrice générale du PMU, jette l'éponge. Au cœur d'une tempête interne depuis plusieurs mois, comme nous l'avons relatée, elle a décidé de quitter la société de paris hippiques en septembre. L'annonce tombe comme un couperet, sans étonner : la tension était devenue palpable, presque électrique, dans les étages de la société de paris hippiques.

Cette Toulousaine menue de 37 ans était en poste depuis 2022. Elle avait été recrutée quatre ans auparavant au poste de directrice financière. Issue du cabinet McKinsey, elle se décrivait auprès du Point comme « décomplexée, dotée d'une grande confiance en [elle], cash, sans ego, compétitrice, apprenant vite ». Des qualités qui lui avaient valu d'être adoubée par les actionnaires du PMU, dont l'État et les deux redoutables sociétés mères – la société du trot français et France Galop – qui font la pluie et le beau temps du pilier des courses hippiques.

Cette démission d'Emmanuelle Malecaze-Doublet survient quelques semaines après une assemblée générale explosive où le budget 2024 présenté par la direction a été rejeté par les actionnaires. Une situation inédite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : des enjeux en baisse de 4 %, une contribution financière en deçà des attentes, 837 millions d'euros au lieu des 851 promis. Cette dernière donnée est d'une importance vitale pour