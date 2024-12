Coup de grâce pour Didier Raoult, son étude phare sur l’hydroxychloroquine retirée

En mars 2020, alors que la pandémie de Covid-19 commence à menacer le monde entier, une étude française fait naître un immense espoir. Publiée dans la revue International Journal of Antimicrobial Agents par le Pr Didier Raoult et son équipe de l'IHU de Marseille, elle semble démontrer l'efficacité spectaculaire de l'hydroxychloroquine (HCQ) associée à l'azithromycine contre le coronavirus. Cette étude historique vient tout juste d'être rétractée par Elsevier, son éditeur. Sur le plan scientifique, cela signifie qu'elle n'existe plus, que son contenu n'est plus valide. En d'autres termes, elle ne démontre pas l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le virus du Covid. Le coup de grâce pour Didier Raoult.EXCLUSIF. L'IHU et les hôpitaux de Marseille lancent une alerte contre le Pr RaoultL'infectiologue marseillais avait menacé, par lettre d'avocat, de poursuivre Elsevier en cas de rétractation de cet article. Du jamais vu dans ce milieu académique où le débat se tranche sur le fondement d'arguments scientifiques et non juridiques. C'est donc une victoire pour les médecins, chercheurs, lanceurs d'alerte et journalistes, qui pendant la pandémie n'ont eu de cesse de dénoncer cette publication marquée par d'énormes biais méthodologiques, mais aussi des manipulations grossières des résultats.

Mais une victoire au goût très amer, car cette rétractation arrive presque 5 ans trop tard. « Cela aurait dû se faire dans les