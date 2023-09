Cote de popularité : Macron peine à trouver un nouvel élan, Borne replonge

La cheffe du gouvernement retrouve son faible niveau du printemps en pleine crise des retraites, selon une enquête BVA pour RTL .

Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, à Paris, le 7 septembre 2023 ( POOL / THOMAS PADILLA )

La cote de popularité d'Elisabeth Borne est en nette baisse de cinq points, à 28% de bonnes opinions, et repasse derrière celle d'Emmanuel Macron, en très léger recul d'un point avec 31%, selon un sondage BVA pour RTL paru jeudi 21 septembre.

"Sur fond de crise inflationniste", la Première ministre retrouve son faible niveau du printemps en pleine crise des retraites, relève l'institut de sondages, tandis que le chef de l'Etat, s'il résiste mieux, "peine toutefois à retrouver un nouveau souffle".

Macron à la messe du Pape François, un non-sujet?

Pour cette édition du baromètre, à la veille de l'arrivée du pape François à Marseille, les personnes interrogées semblent balayer la polémique sur la présence du président Macron à la messe que donnera le souverain pontife samedi au stade Vélodrome: 70% ne sont pas choquées, et seulement 30% d'entre elles estiment que cela brouille le message de l'exécutif sur le respect de la laïcité.

Au-delà, 74% des Français sondés disent avoir une bonne opinion du pape, un niveau élevé mais en baisse: -4 points par rapport à 2018 et -11 points par rapport à 2013, au moment de son intronisation.

Enquête réalisée par internet les 20 et 21 septembre selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française de 18 ans et plus.