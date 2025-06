Cote de popularité : Bardella, Le Pen et Attal sur le podium des personnalités avec lesquelles les Français préfèreraient partir en vacances

Le sondage Verian sur penche sur "la proximité, la sympathie et l'image plutôt que sur le projet politique".

Marine Le Pen et Jordan Bardella au Bourget, le 19 juin 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est la personnalité politique avec laquelle les Français préfèreraient partir en vacances, selon un sondage publié lundi 23 juin. Il est suivi par Marine Le Pen et Gabriel Attal. Le Premier ministre François Bayrou se place en dernière position.

Environ 28% des sondés préfèrent partir avec le président du Rassemblement national Jordan Bardella, 22% avec la cheffe de file du parti d'extrême droite Marine Le Pen et 20% avec l'ex-Premier ministre Gabriel Attal, selon le baromètre politique Verian pour la revue L'Hémicycle .

Suivent le président du parti Horizons Édouard Philippe et l'eurodéputée Marion Maréchal (19%), l'ex-chef de l'État François Hollande (17%) et le député européen Raphaël Glucksmann (16%) dans cette enquête qui traite au fond, selon la directrice générale de Verian Laure Salvaing, "d'une question très personnelle sur la proximité, la sympathie et l'image plutôt que sur le projet politique, qui est au fondement des intentions de vote".

Emmanuel Macron a 13%

Le chef de l'État, Emmanuel Macron, recueille 13% des voix et le Premier ministre, François Bayrou, est dernier du classement des 21 personnalités (3%).

Le secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel obtient 13%, la cheffe des Écologistes Marine Tondelier 11%. Malgré sa dynamique sondagière, illustrée par sa large élection à la tête de LR, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ne rassemble que 10% de sondés. Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet sont, eux, crédités de 8% et le président du Sénat Gérard Larcher 4%.

Le sondage a été réalisé sur Internet entre le 16 et le 19 mai auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.