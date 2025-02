Cote de confiance : Macron reprend quelques couleurs, Bayrou recule (sondage)

Le chef de l'Etat repasse au-dessus des 20% d'opinions favorables pour "résoudre les problèmes du pays".

Emmanuel Macron, le 24 février 2025, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KENT NISHIMURA )

La cote de confiance d'Emmanuel Macron atteint 21% en février (+ 2 points par rapport à décembre), et celle de François Bayrou 20% (-5 pts), selon le baromètre politique Verian pour le Figaro magazine .

Selon ce sondage réalisé du 23 au 25 février 2025, 21% des Français disent faire confiance au chef de l'Etat pour résoudre les problèmes du pays, tandis que 74% ne lui font pas confiance (-1).

Débuts délicats pour Bayrou

Pour la première fois en cinq mois, Emmanuel Macron repasse au-dessus de 20%, et reprend des couleurs à gauche (29% ; +7), dans une période où il est plus en retrait sur la scène nationale et se concentre sur l’international.

La cote de confiance de François Bayrou passe elle en dessous de celle du président: 20% (-5) des Français lui font confiance, et près des trois-quart ne lui font pas confiance (72% ; +7). Il signe le niveau le plus bas pour un Premier ministre après trois mois d’exercice, souligne le sondage, et recule notamment auprès des sympathisants Renaissance (51%; -13 points) et LR (32%; -8).

Parmi les personnalités politiques que les Français souhaitent voir jouer un rôle important dans les mois ou les années à Venir, Jordan Bardella est en tête avec 40% (+1), suivi par Edouard Phillipe (37% ; -1) et Marine Le Pen (37%), qui recule de 4 points. Bruno Retailleau est en 4e position (34%, +1). La première personnalité de gauche, Raphaël Glucksmann, arrive en 9e position (20%, -4).

Si le RN reste le parti bénéficiant de la meilleure image avec 39% (+1), tous les partis de gauche voient leur image se dégrader: le PS (22% ; -4), Les Ecologistes (26% ; -3), le PCF (18% -2), La France Insoumise (15% ; -2). A droite, Les Républicains gagnent 3 points (29%), tout comme Horizons (22%). Renaissance perd un point (21%), et le MoDem 2 points (20%).

Enquête en ligne réalisée auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 3,1 points.