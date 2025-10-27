 Aller au contenu principal
Côte d'Ivoire-Ouattara largement réélu président, selon les résultats provisoires
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 18:53

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été largement réélu pour un quatrième mandat, selon les résultats provisoires annoncés lundi par la commission électorale.

Le chef d'Etat de 83 ans remporte 89,77% des suffrages d'un scrutin qui a été marqué par l'inéligibilité de deux candidats : le prédécesseur d'Alassane Ouattara à la présidence, Laurent Gbagbo, et l'ancien directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam.

Après une réélection contestée en 2020, Alassane Ouattara avait dit qu'il ne se représenterait pas à l'issue de son mandat, avant de changer d'avis en janvier dernier.

L'ancienne première dame du pays, Simone Gbagbo, a concédé sa défaite lundi, appelant le président Ouattara pour le féliciter de sa victoire, a-t-on appris d'une source.

Autre candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre ivoirien du Commerce Jean-Louis Billon a reconnu dès dimanche sa défaite face à Alassane Ouattara.

Les résultats doivent être validés par le Conseil constitutionnel dans les prochains jours.

(Reportage de Robbie Corey-Boulet ; version française Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)

