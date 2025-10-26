Côte d'Ivoire/Election présidentielle-Billon reconnaît sa défaite face à Ouattara

L'ancien ministre ivoirien du Commerce Jean-Louis Billon a reconnu dimanche sa défaite dans l'élection présidentielle face à Alassane Ouattara, les premiers résultats donnant le président sortant largement en tête dans plusieurs localités.

"Je tiens, ce jour, 26 octobre 2025, à adresser mes félicitations républicaines au Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa victoire annoncée par les premiers résultats que nous avons collectés", a écrit Jean-Louis Billon dans une publication sur sa page Facebook.

Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat à 83 ans, est donné favori alors que l'ancien président Laurent Gbagbo et le chef de file de l'opposition Tidjane Thiam ont été déclarés inéligibles.

Après une réélection contestée en 2020, le chef de l'Etat avait dit qu'il ne se représenterait pas à l'issue de son mandat, avant de changer d'avis en janvier dernier.

Les résultats préliminaires sont attendus dans les cinq jours

(Reportage de Loucoumane Coulibaly; version française Zhifan Liu)