 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Côte d'Ivoire/Election présidentielle-Billon reconnaît sa défaite face à Ouattara
information fournie par Reuters 26/10/2025 à 21:12

L'ancien ministre ivoirien du Commerce Jean-Louis Billon a reconnu dimanche sa défaite dans l'élection présidentielle face à Alassane Ouattara, les premiers résultats donnant le président sortant largement en tête dans plusieurs localités.

"Je tiens, ce jour, 26 octobre 2025, à adresser mes félicitations républicaines au Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa victoire annoncée par les premiers résultats que nous avons collectés", a écrit Jean-Louis Billon dans une publication sur sa page Facebook.

Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat à 83 ans, est donné favori alors que l'ancien président Laurent Gbagbo et le chef de file de l'opposition Tidjane Thiam ont été déclarés inéligibles.

Après une réélection contestée en 2020, le chef de l'Etat avait dit qu'il ne se représenterait pas à l'issue de son mandat, avant de changer d'avis en janvier dernier.

Les résultats préliminaires sont attendus dans les cinq jours

(Reportage de Loucoumane Coulibaly; version française Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank