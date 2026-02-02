Costa Rica-Vers une victoire de la candidate conservatrice à la présidentielle

par Alexander Villegas et Alvaro Murillo

La candidate conservatrice et populiste Laura Fernandez est en passe de remporter l'élection présidentielle organisée dimanche au Costa Rica, où le parti au pouvoir, dont elle est issue, devrait également obtenir la majorité au Congrès à l'issue des élections législatives organisées simultanément.

Après dépouillement de plus de 69% des bulletins, Laura Fernandez est créditée de 49,61% des suffrages, ce qui lui suffirait pour remporter le scrutin sans avoir à disputer de second tour - un seuil de 40% des voix est nécessaire pour être déclaré vainqueur dès le premier tour.

Le centriste Alvaro Ramos, principal rival de la candidate du Parti du peuple souverain (PPSO), a obtenu 32,56% des voix, selon les résultats partiels, tandis que la progressiste Claudia Dobles, ancienne Première dame, est créditée seulement de 4,58% des suffrages.

Par ailleurs, d'après les projections, le PPSO devrait remporter la majorité au Congrès, composé de 57 sièges, où le parti dispose uniquement de 8 sièges actuellement.

Considérée comme la protégée du président sortant Rodrigo Chaves, dont elle a été la secrétaire générale, Laura Fernandez a promis de s'inscrire dans la lignée du dirigeant en matière de politiques sécuritaires et de message anti-establishment.

Alors que la loi au Costa Rica n'autorise pas à briguer une réélection, la candidate conservatrice a promis durant la campagne d'inclure Rodrigo Chaves dans son gouvernement en cas de victoire, mettant en avant sa volonté de continuité.

Les enquêtes d'opinion plaçaient Laura Fernandez en tête du scrutin présidentiel et montraient qu'environ un quart des 3,7 millions d'électeurs étaient indécis, en particulier les 18-34 ans.

En dépit d'une criminalité record dans le pays durant son mandat, et de multiples enquêtes pour corruption, Rodrigo Chaves dispose toujours d'une cote de popularité importante, avec 58% d'opinion favorable selon un sondage du Centre de recherche et d'études politiques (CIEP) de l'université du Costa Rica.

(Alexander Villegas et Alvaro Murillo; version française Jean Terzian)