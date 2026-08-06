 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corse: le FLNC rejette le projet d'autonomie et menace les non-Corses venant vivre dans l'île
information fournie par AFP 06/08/2026 à 08:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Par la voix d'hommes en armes, le groupuscule clandestin indépendantiste corse FLNC-UC a vivement rejeté l'autonomie actuellement en discussion pour l'île ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Par la voix d'hommes en armes, le groupuscule clandestin indépendantiste corse FLNC-UC a vivement rejeté l'autonomie actuellement en discussion pour l'île ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Par la voix d'hommes en armes, le groupuscule clandestin indépendantiste Front de libération nationale corse - Union des Combattants (FLNC-UC) a vivement rejeté l'autonomie actuellement en discussion pour l'île et tous ses soutiens, menaçant également les non-Corses venant vivre dans l'île.

Lors d'une conférence de presse clandestine révélée mercredi soir par Corse-Matin qui a été le seul média à y participer, une quinzaine d'individus cagoulés et armés, dans un lieu tenu secret et à une date non spécifiée, ont qualifié le processus qui vise à donner une autonomie à la Corse dans la République et qui a été approuvé le 23 juin par l'Assemblée nationale, de "mascarade".

Comme lors de leur précédente conférence de presse clandestine en janvier 2024, ils estiment que le projet de loi constitutionnelle, qui doit être examiné au Sénat à partir du 21 octobre, "aboutit à la négation de l'existence de notre peuple et au reniement des principales revendications de ces dernières décennies".

Ils annoncent être "déjà dans l'après-Beauvau".

Le groupuscule s'en prend à tous les soutiens de ce processus: aux partis nationalistes (Femu a Corsica, Core in Fronte, Parti de la nation corse) en assurant que ceux "qui s'expriment au nom du mouvement national, tout en soutenant le dit processus Beauvau, commettent une duperie sans précédent à l'égard de notre peuple".

Mais aussi aux "manipulateurs haut placés", à la "caste de groupes financiers corses" et aux collectifs antimafia, sans les nommer mais en assurant ne jamais pouvoir "être aux côtés de ceux qui soutiennent les logiques" de "justices d'exception", défendues par les collectifs.

Sans préciser comment, ils appellent le mouvement national, "celui de la résistance", à trouver "les voies et les moyens de créer un nouveau rapport de force politique".

Plus menaçant, ils attaquent "la colonisation de peuplement galopante" représentée par "l'arrivée massive de près de 5.000 étrangers, dont une grande majorité de Français" sur l'île chaque année, que ce soit pour y travailler ou du fait de l'augmentation "démentielle" des résidences secondaires.

"Envahisseurs"

"Collaborer à la validation de textes constitutionnels réaffirmant (...) les principes qui favorisent et vont permettre d'amplifier cette colonisation de peuplement est une grave faute politique", insistent-ils.

"En attendant que nos droits nationaux soient reconnus et respectés, nous n'avons qu'un message à leur adresser: restez chez vous", "et dans le cas contraire, ne vous considérez pas en sécurité sur notre territoire national", menacent-ils en s'adressant aux "envahisseurs".

Le FLNC, qui prône "l'indépendance nationale", assure néanmoins qu'il "continuera à jouer pleinement son rôle en soutenant par nos efforts de paix, pour l'heure unilatéraux, toutes les initiatives qui concourront réellement à une solution politique à laquelle notre peuple aspire depuis des décennies."

Le FLNC, apparu pour la première fois en 1976, il y a 50 ans, avec une profession de foi retrouvée dans les décombres de 18 attentats lors d'une première "nuit bleue", est depuis devenu une nébuleuse opaque, résultat de scissions, luttes fratricides et recompositions.

La dernière "nuit bleue" que le mouvement a revendiquée remonte à octobre 2023 lorsque 45 explosions avaient visé principalement des résidences secondaires mais aussi un centre des impôts désaffecté à Ajaccio, sans faire de blessés.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 08:44

    Qu'on leur donne leur autonomie totale sans argent de l'état

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )
    "On se serre la ceinture" : les Roumains face à la plus forte inflation de l'UE
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.08.2026 08:44 

    Il y a foule au marché hebdomadaire de Calarasi, une ville du sud de la Roumanie, le pays de l'UE confronté à la plus forte inflation. Ses habitants profitent de prix inférieurs à ceux des grandes surfaces pour remplir leur panier. "Je devais faire un contrôle ... Lire la suite

  • EURONEXT NV : Les résistances sont proches
    EURONEXT NV : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 06.08.2026 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Le logo de la société d'investissement Eurazeo
    Eurazeo négocie avec Partners Group pour céder le contrôle d'Aroma-Zone
    information fournie par Reuters 06.08.2026 08:30 

    ‌Le groupe d'investissement français ​Eurazeo a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives ​avec le gestionnaire d'actifs ​suisse Partners Group ⁠sur sa participation dans ‌Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de ​bien-être ‌et de soins. Selon un ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres
    L'Europe vue en hausse, le Moyen-Orient toujours dans le viseur
    information fournie par Reuters 06.08.2026 08:28 

    par Coralie Lamarque Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, les perspectives d'avancées dans ‌les négociations au Moyen-Orient continuant de susciter des espoirs bien que la prudence reste de mise, en parallèle d'une nouvelle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank