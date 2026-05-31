CORRECTION-Birmanie-Au moins 55 morts dans une explosion près de la Chine

(Bien lire que le TNLA a conclu un cessez-le-feu avec la junte)

Au moins 55 personnes auraient été tuées dans une explosion survenue dans le village de Kaung Tat, dans le nord du Myanmar, a-t-on appris auprès de médias locaux et de la BBC.

L'Armée de libération nationale ta'ang (Ta'ang National Liberation Army, TNLA), qui a conclu un cessez-le-feu avec la junte militaire birmane et qui contrôle ce village situé près de la frontière chinoise, a fait état de victimes sans en préciser le nombre.

La BBC et le média local Shwe Phee Myay News Agency font état d'au moins 55 morts, dont 25 femmes et 30 hommes, et de dizaines de blessés.

(Chandni Shah, Rhea Rose Abraham et Devjyot Ghoshal; version française Nicolas Delame)