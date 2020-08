Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Vers une extension dans tout Paris de l'obligation du masque en extérieur Reuters • 27/08/2020 à 14:15









CORONAVIRUS: VERS UNE EXTENSION DANS TOUT PARIS DE L'OBLIGATION DU MASQUE EN EXTÉRIEUR PARIS (Reuters) - L'obligation du port du masque en extérieur à Paris, entrée en vigueur dans certaines zones début août et élargie mi-août, devrait être étendue à l'ensemble de la capitale, voire en proche banlieue, a laissé entendre jeudi le Premier ministre Jean Castex, lors d'une conférence de presse. "J'ai demandé au préfet de police d'engager une concertation avec la maire de Paris et avec les élus des départements de la petite couronne où il me semble urgent d'agir en matière de port du masque", a déclaré le chef du gouvernement. Face à la forte progression des contaminations par le nouveau coronavirus dans la capitale, le préfet de Paris Didier Lallement avait pris un arrêté imposant à partir du 8 août le port du masque en plein air dans des zones où le respect de la distanciation physique est rendu difficile par la forte fréquentation, comme certaines rues, les berges ou encore les marchés et brocantes. Un second arrêté a étendu cette obligation à partir du 15 août - y compris lors de la pratique sportive - dans des quartiers entiers de la capitale, dont les arrondissements du centre, les Batignolles ou les Champs-Elysées par exemple. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. (Matthieu Protard, Elizabeth Pineau, Jean-Michel Belot, Sudip Kar-Gupta, et Myriam Rivet, édité par Jean Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.