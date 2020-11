Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Trump prédit qu'un vaccin sera disponible en avril Reuters • 13/11/2020 à 22:59









CORONAVIRUS: TRUMP PRÉDIT QU'UN VACCIN SERA DISPONIBLE EN AVRIL WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a dit s'attendre, vendredi, à ce qu'un vaccin contre le COVID-19 soit disponible pour l'ensemble de la population des Etats-Unis dès avril prochain, alors que le pays est confronté à une résurgence de nouvelles contaminations. Le président sortant, qui s'exprimait pour la première fois en public depuis que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre, a également déclaré qu'une autorisation en urgence serait "très prochainement" délivrée pour le vaccin développé par Pfizer. Le laboratoire américain a annoncé en début de semaine que son vaccin expérimental, développé avec l'allemand BioNTech, était efficace à plus de 90% contre le COVID-19, selon les premières données d'un essai clinique à grande échelle. (Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse)

