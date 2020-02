Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Tout grand rassemblement en milieu confiné interdit en France Reuters • 29/02/2020 à 15:25









TOUT GRAND RASSEMBLEMENT EN MILIEU CONFINÉ INTERDIT EN FRANCE PARIS (Reuters) - Les autorités françaises ont annoncé samedi l'interdiction en France jusqu'à nouvel ordre de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné en raison de l'épidémie de coronavirus. Le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus en France samedi à 13h00 (12h00 GMT) est de 73 cas confirmés, dont 59 personnes hospitalisées, 12 personnes guéries et deux décès, a dit le ministre de la Santé Olivier Véran à l'issue d'un conseil de défense et d'un conseil des ministres organisés pour faire le point sur l'épidémie. Le semi-marathon de Paris, programmé dimanche, a été annulé, de même que la dernière journée du salon de l'Agriculture, également dimanche, a ajouté Olivier Véran. Tous les rassemblements collectifs sont également interdits dans l'Oise et dans le village de La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, identifiés comme deux "clusters" (regroupement de cas) du nouveau virus. Olivier Véran a annoncé vendredi soir que la France était passée au stade 2 - sur une échelle de 3 - de l'épidémie, ce qui signifie que le virus circule en plusieurs points, mais pas encore sur l'ensemble du territoire. (Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.