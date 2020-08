Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Sept pays africains lancent des tests sérologiques Reuters • 13/08/2020 à 16:26









CORONAVIRUS: SEPT PAYS AFRICAINS LANCENT DES TESTS SÉROLOGIQUES par Giulia Paravicini ADDIS ABEBA (Reuters) - Sept pays africains lanceront la semaine prochaine des tests sérologiques pour détecter la présence d'anticorps contre le coronavirus, a annoncé jeudi le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique). Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour évaluer l'ampleur de l'épidémie sur le continent. "Le Liberia, la Sierra Leone, la Zambie, le Zimbabwe, le Cameroun, le Nigeria et le Maroc sont les premiers pays qui s'y sont engagés", a dit John Nkengasong, le directeur du CDC-Afrique, basé à Addis Abeba. Le continent africain a à ce stade effectué 9,4 millions de tests de dépistage du coronavirus, en hausse de 10% par rapport à la semaine dernière, a ajouté John Nkengasong. Malgré l'isolement relatif du continent, les experts estiment que son taux d'infection serait plus élevé qu'annoncé. L'Afrique a enregistré jeudi plus d'un million d'infections et 24.113 décès, selon un décompte de Reuters. Le directeur du CDC-Afrique a rappelé que 25 pays africains maintiennent leurs frontières complètement fermées tandis que 23 pays imposent des tests aux points d'entrée. (Giulia Paravicini, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Stéphane Brosse)

