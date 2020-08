Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Seconde vague "hautement probable" cet automne ou cet hiver en France, annonce le Conseil scientifique Reuters • 04/08/2020 à 10:59









CORONAVIRUS: SECONDE VAGUE "HAUTEMENT PROBABLE" CET AUTOMNE OU CET HIVER EN FRANCE, ANNONCE LE CONSEIL SCIENTIFIQUE PARIS (Reuters) - Le Conseil scientifique mis en place par le gouvernement français pour lutter contre le coronavirus juge "hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou hiver prochain". "La France se trouve dans une situation contrôlée mais fragile, avec une recrudescence de la circulation du virus cet été. L'avenir de l'épidémie à court terme est en grande partie entre les mains des citoyens", notent ses membres dans un avis remis le 27 juillet au gouvernement et publié par le ministère de la Santé. "Il est hautement probable qu'une seconde vague épidémique soit observée à l'automne ou à l'hiver prochain. L'anticipation des autorités sanitaires à mettre en place opérationnellement les plans de prévention, de prise en charge, de suivi et de précaution est un élément majeur." (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

