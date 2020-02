Coronavirus : quels effets sur l'économie chinoise ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Bien qu'il faille encore attendre pour savoir quelles seront les conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale, des entreprises à l'instar d'Apple commencent à chiffrer le bilan de l'arrêt de l'activité et de la consommation dans le pays. Toutefois, l'impact devrait être limité au premier trimestre, estime le gestionnaire de fortunes et d'actifs mondial Lombard Odier.

« Avec les données limitées dont nous disposons, nous avons réduit nos prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) chinois pour le premier trimestre d'environ 35%, passant d'un peu moins de 6% en glissement annuel à 3,9%, avec une contraction effective en glissement trimestriel compte tenu de l'énorme perte d'heures de travail », note Lombard Odier dans une étude publiée le 14 février.

Sources : Bloomberg, calculs Lombard Odier

Le gestionnaire de fortune et d'actifs mondial estime que la « rapidité de la réponse des autorités chinoises et les mesures de confinement », a permis de confiner la grande majorité des cas de contamination en Chine, et, de surcroit, dans la seule province de Hubei. De plus, le partage d'informations avec la communauté médicale mondiale, la rigueur des contrôles aux frontières et les procédures d'isolement peuvent permettre de laisser penser à un scénario optimiste sur le virus.

D'un point de vue macroéconomique, Lombard Odier estime que la Chine dispose « d'une certaine marge de manœuvre » et peut « compenser une partie de la production perdue au cours du reste de l'année 2020 ». Enfin, avec une pression inflationniste sous-jacente encore faible en Chine, « la Banque populaire de Chine (BPC) a la possibilité de réduire les taux d'intérêt, tandis que des mesures budgétaires seront adoptées pour soutenir les entreprises, les investissements et la croissance. ». Pékin multiplie en effet les mesures pour rassurer les investisseurs.

Une croissance annuelle légèrement revue à la baisse (pour l'instant)

Au vu de ces différents éléments, Lombard Odier ne révise pas de façon drastique ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année : « Nous prévoyons maintenant une croissance annuelle de 5,4% pour 2020, contre 5,9% précédemment.»

En revanche, « si l'endiguement du virus ne se concrétise pas au plus tard au cours du deuxième trimestre, les dommages causés à la consommation et à la production pourraient s'avérer plus permanents et beaucoup plus difficiles à réparer au cours du second semestre». Auquel cas, les perspectives de croissance seront revues à la baisse.