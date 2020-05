Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Paris et l'Ile-de-France passent en zone "orange", selon Philippe Reuters • 28/05/2020 à 17:30









CORONAVIRUS: PARIS ET L'ILE-DE-FRANCE PASSENT EN ZONE "ORANGE", SELON PHILIPPE PARIS (Reuters) - Paris et l'Ile-de-france ne sont plus considérés comme étant en zone "rouge" face à l'épidémie de coronavirus et figurent désormais en "orange" sur la carte sanitaire sur laquelle s'appuie le gouvernement français pour déconfiner le pays, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe. "Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d'île-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu'ailleurs", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon. "Dans ces départements 'oranges', le déconfinement sera, pour trois semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire." Le reste du territoire est lui classé "vert", a-t-il ajouté. Dans ces zones, les collèges et les lycées pourront rouvrir plus vite que prévu, a-t-il encore déclaré. (Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

