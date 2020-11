Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Macron ne veut pas de vaccination obligatoire Reuters • 24/11/2020 à 21:06









CORONAVIRUS: MACRON NE VEUT PAS DE VACCINATION OBLIGATOIRE PARIS (Reuters) - De premiers vaccins contre le COVID-19 seront disponibles en France dès fin décembre ou début janvier, à condition qu'ils soivent validés par les autorités de régulation sanitaires, mais la vaccination ne sera pas obligatoire, a déclaré mardi Emmanuel Macron. Le président de la République a déclaré que la stratégie de la France reposait sur plusieurs vaccins, ajoutant qu'une seconde génération devrait arriver au printemps. Emmanuel Macron s'est aussi dit favorable à ce que l'isolement des personnes contaminées puisse se faire de manière "plus contraignante". (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)

