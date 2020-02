Coronavirus : « Les mesures mises en ?uvre par la France sont offensantes »

La propagation du coronavirus est préoccupante en Italie, particulièrement dans le Nord, où plusieurs personnes sont mortes ces deniers jours. Une zone rouge a été déclarée, comprenant plusieurs communes désormais confinées pour éviter la propagation du virus. De son côté, la France a pris des mesures concernant les personnes ayant séjourné récemment en Italie, ce qui ne manque pas d'agacer Attilio Fontana, le président de la Lombardie. Membre de la Ligue, le parti de Matteo Salvini, il dénonce l'égoïsme des autres pays d'Europe. Entretien.Le Point : Quelles sont les répercussions économiques de la propagation du coronavirus en Lombardie? ?Attilio Fontana : La Lombardie connaît déjà les premières retombées économiques dans les secteurs du tourisme, de la restauration et du commerce. Et ces conséquences s'étendront aux entreprises, puisque les travailleurs ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail, il y a un problème de transport des marchandises et il est difficile de passer des commandes.Dans les moments difficiles, l'Union européenne doit fonctionner comme une communautéLa Bulgarie a suspendu les vols en provenance de Milan jusqu'au 27 mars, Prague a mis en place des mesures de sécurité pour les vols en provenance d'Italie, l'Irak a interdit l'accès aux Italiens et aux voyageurs arrivant d'Italie. Comment évaluez-vous les mesures mises en place par ces pays? ?Je suis vraiment étonné des mesures prises par certains pays...