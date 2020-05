Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le recours à l'hydroxychloroquine interdit en France Reuters • 27/05/2020 à 11:25









CORONAVIRUS: LE RECOURS À L'HYDROXYCHLOROQUINE INTERDIT EN FRANCE PARIS (Reuters) - L'utilisation en France de l'hydroxychloroquine dans le cadre du traitement des patients contaminés par le coronavirus et ayant développé la maladie COVID-19, autorisée par dérogation à l'hôpital depuis fin mars, est désormais interdite, selon un décret paru mercredi au Journal officiel. "Que ce soit en ville ou à l'hôpital, cette molécule ne doit pas être prescrite pour les patients atteints de COVID-19", précise dans un communiqué le ministère de la Santé, qui a suivi la recommandation du Haut conseil de santé publique (HCSP) émise au vu des conclusions d'une étude parue dans la revue médicale britannique à comité de lecture The Lancet. Le laboratoire français Sanofi, qui commercialise cette molécule sous le nom de Plaquenil, a déclaré à Reuters prendre acte de la décision du gouvernement français. (Myriam Rivet et Matthias Blamont, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.