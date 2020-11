Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Italie enregistre 25.853 nouveaux cas et 722 décès en 24h Reuters • 25/11/2020 à 19:02









CORONAVIRUS: L'ITALIE ENREGISTRE 25.853 NOUVEAUX CAS ET 722 DÉCÈS EN 24H ROME (Reuters) - L'Italie a fait état mercredi de 722 décès supplémentaires liés au coronavirus contre 853 la veille, pour un total de 52.028 morts, selon le ministère de la Santé. Les autorités ont également recensé 25.853 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures contre 23.232 mardi, pour un total de 1,48 million de cas. D'après le ministère, l'Italie a effectué mardi 230.007 tests de dépistage, contre 188.659 lundi. Alors que le nombre de décès quotidiens en Italie a été le plus élevé d'Europe ces derniers jours, le nombre d'admissions à l'hôpital et aux soins intensifs a ralenti. Le nombre de personnes hospitalisées, enregistrées comme étant actuellement porteuses de la maladie, est tombé à 34.313 mercredi. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a augmenté de 32, pour un total de 3.848. La Lombardie reste mercredi la zone la plus touchée du pays avec 5.173 nouveaux cas. (Angelo Amante, version française Anait Miridzhanian)

