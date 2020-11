Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Italie débloque 2,9 milliards d'euros de fonds supplémentaires Reuters • 07/11/2020 à 13:00









CORONAVIRUS: L'ITALIE DÉBLOQUE 2,9 MILLIARDS D'EUROS DE FONDS SUPPLÉMENTAIRES MILAN (Reuters) - Le gouvernement italien a approuvé vendredi soir un nouvel ensemble de mesures de soutien à l'économie frappée par la crise sanitaire liée au coronavirus pour un montant total de 2,9 milliards d'euros, a indiqué une source proche du dossier samedi. Ces mesures visent à aider les secteurs touchés par les nouvelles restrictions entrées en vigueur vendredi pour lutter contre une deuxième vague épidémique. L'Italie a été divisée en trois zones en fonction du degré de circulation du virus. Le plan de soutien prévoit de reporter les échéances de novembre pour le paiement des taxes et d'augmenter les transferts d'argent pour les régions classées "rouge" ou "orange", comme la Lombardie, où s'appliquent les restrictions les plus sévères. Le gouvernement a également débloqué des fonds pour financer la garde d'enfants et accorder des congés aux parents qui ne peuvent pas travailler à domicile, alors que l'enseignement à distance a été généralisé pour les lycéens et certaines années du collège. (Valentina Za, Giuseppe Fonte, version française Jean-Stéphane Brosse)

