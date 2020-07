Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'épidémie redémarre en France, prévient Delfraissy Reuters • 21/07/2020 à 11:40









CORONAVIRUS: L'ÉPIDÉMIE REDÉMARRE EN FRANCE, PRÉVIENT DELFRAISSY PARIS (Reuters) - L'épidémie liée au nouveau coronavirus a "redémarré" en France, a prévenu mardi Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique COVID-19, en insistant sur la nécessité de respecter les mesures barrière pour éviter de basculer dans une véritable reprise épidémique. "On est dans quelque chose de fragile. Il faut que les Français comprennent que rien n'est gagné, que le virus continue à circuler de façon importante", a-t-il souligné sur BFMTV et RMC. "C'est nos propres comportements, notre distanciation, les mesures barrières qu'on va prendre ou ne pas prendre qui nous conduiront à rester soit sur la ligne de crête, soit à basculer", a-t-il insisté, en citant l'exemple de l'Espagne, où la résurgence des cas de contamination a entraîné de nouvelles restrictions dans de nombreuses régions du pays -notamment à Barcelone - moins d'un mois après la levée de l'état d'urgence dans le pays. "On est dans une période un peu limite et (...) on pourrait très vite basculer", a-t-il mis en garde en soulignant que si "les chiffres sont inquiétants (...) inversement aucun de ces indicateurs non plus n'est totalement au rouge" pour l'instant. Rappelant que l'épidémie "n'a jamais cessé en France", car même si le confinement a fortement ralenti la circulation du virus SARS-CoV-2, "il ne l'a pas arrêtée", Jean-François Delfraissy a estimé que la multiplication des clusters ces dernières semaines - pas seulement liée selon lui à l'amélioration de la détection - et l'apparition du virus dans des régions jusque là relativement épargnées, comme l'Ouest et le Sud-Ouest notamment, démontrent que l'épidémie "a redémarré" et que la France se trouve "sur une ligne de crête un peu instable". (Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

