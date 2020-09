Coronavirus : en pleine pandémie, le banquet du maire de Toulouse fait polémique

« J'ai besoin d'avoir une idée la plus précise possible des villes les plus stupides en termes de masques à l'extérieur. » Cet appel un brin provocateur, lancé jeudi 3 septembre 2020 sur Twitter par Fabrice Di Vizio, avocat du collectif Victimes coronavirus France, a été entendu. Quelques heures à peine après la publication de ce tweet, il suffisait de scroller pour découvrir un inventaire à la Prévert de situations sanitaires ubuesques dans les contrées hexagonales. Une ville a particulièrement retenu l'attention : Toulouse.

Placée en zone rouge en raison de la circulation du nouveau coronavirus, la Ville Rose a rendu le port du masque obligatoire dès le 21 août, y compris en extérieur. Une mesure qui n'a pas empêché la mairie de maintenir l'organisation d'un banquet non masqué réunissant 400 personnes sur la célèbre place du Capitole, comme le révèlent nos confrères de L'Express. La ville a en effet choisi d'appliquer les règles imposées à la restauration pour son événement Toulouse à table, prévu samedi 5 septembre.

Lire aussi Porter un masque ne prémunit pas toujours contre le coronavirus, mais...

« Je suis scandalisé »

Un manque de cohérence qui suscite l'ire de l'avocat : « Je suis scandalisé. On ne peut pas décemment obliger l'ensemble de la population toulousaine à porter un masque à l'extérieur et en même temps organiser un tel

... Lire la suite sur LePoint.fr