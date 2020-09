Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Des mesures spécifiques pour Lyon et Nice d'ici samedi, dit Véran Reuters • 17/09/2020 à 17:43









CORONAVIRUS: DES MESURES SPÉCIFIQUES POUR LYON ET NICE D'ICI SAMEDI, DIT VÉRAN PARIS (Reuters) - Les métropoles de Lyon et de Nice vont devoir à leur tour adopter des mesures spécifiques à l'instar de Bordeaux et Marseille du fait de l'évolution négative des indicateurs de l'épidémie de coronarivus, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous avons donc demandé aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de (...) proposer au gouvernement d'ici samedi les mesures qui devront être prises pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. A Lille, Toulouse, Rennes, Dijon et Paris, a-t-il ajouté, "les seuils critiques ne sont pas encore atteints mais nous serons extrêmement attentifs à l'évolution de la situation dans ces métropoles (Nicolas Delame et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

