Coronavirus : dans les écoles, la fin de la distanciation physique

À partir de 11 ans, tous les enfants devront porter un masque dans les établissements scolaires. © FRED TANNEAU / AFP

Le ministère de l'Éducation nationale a publié en toute discrétion, mercredi 5 août, une nouvelle version du protocole sanitaire qui sera appliqué dans les écoles et les établissements scolaires à partir de la rentrée de septembre 2020, rapporte Le Monde. « À moins d'un brutal changement de contexte sanitaire, cette version devrait être la dernière d'ici la rentrée », fait savoir le ministère au quotidien.

Au menu de ce protocole sanitaire, qui repose « sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut Conseil de la santé publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020 », une nouveauté de taille. La distanciation physique n'est désormais plus obligatoire dans les espaces clos comme les salles de classe ou les réfectoires, « lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves ». Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s'appliquera pas. En revanche, tous les élèves de plus de 11 ans doivent porter un masque de protection, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, « lors de leurs déplacements ainsi qu'en classe lorsque la distanciation d'un mètre ne peut être garantie et qu'ils sont placés face à face ou côte à côte ».

Les jeux de nouveau accessibles

