Coronavirus : comment un jeu vidéo participe à la recherche scientifique

Jouer aux jeux vidéo tout en aidant la rechercher scientifique à mieux comprendre le Covid-19, c'est possible. Un module, intitulé « Project Discovery », a été créé au sein du jeu en ligne massivement multijoueur se déroulant dans l'espace Eve Online. « Project Discovery », qui a notamment reçu des financements de la part de l'Union européenne, permet de « contribuer à l'analyse des données de la Covid-19 afin d'aider les scientifiques à comprendre son impact sur notre système immunitaire », indique Eve Online sur son site Internet.

Repérer des groupes de cellules

Plus exactement, indique la version britannique du Huffington Post, les joueurs doivent analyser des images d'échantillons réels de cellules, issus de véritables patients, et de reconnaître les formes des différents groupes de cellules. « C'est comme si vous preniez une photo en hauteur d'un parking où se trouvent de nombreuses voitures de différentes couleurs et que vous deviez reconnaître les voitures qui ont les mêmes couleurs, puis, le même type de roue, puis le même rétroviseur, etc. », explique Andrea Cossarizza, professeur en immunologie à l'Université de Modène et de Reggio d'Emilie, en Italie.

Il s'assure de la collecte des données issues du jeu, et que celles-ci pourront bien être utilisée par la communauté scientifique.

