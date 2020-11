Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: 4.005 nouveaux en France en 24 heures Reuters • 30/11/2020 à 21:12









CORONAVIRUS: 4.005 NOUVEAUX EN FRANCE EN 24 HEURES PARIS (Reuters) - La France a enregistré 4.005 nouveaux cas de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la progression la plus faible observée sur une journée depuis la fin du mois d'août, annoncent lundi soir les autorités sanitaires. Sur les sept derniers jours, la moyenne est de 11.118 nouveaux cas enregistrés quotidiennement. Dans la deuxième semaine de novembre, qui correspond selon les autorités au pic de la seconde vague épidémique, cette moyenne sur sept jours était supérieure à 26.000 nouveaux cas par jour. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection liée au coronavirus est par ailleurs reparti légèrement à la baisse après la remontée observée dimanche, passant à 28.258 contre 28.313 la veille, soit 55 patients de moins, selon les données journalières officielles. Dans les services de réanimation, où la baisse est continue depuis la mi-novembre, la situation est quasi stable avec 3.751 lits occupés lundi contre 3.756 dimanche. La pression sur les hôpitaux s'allège depuis le 16 novembre, quand on recensait près de 33.500 malades hospitalisés pour une infection liée au coronavirus (record absolu depuis le début de l'épidémie); 4.919 lits étaient alors occupés dans les services de réanimation, au plus haut de la deuxième vague épidémique. Mais les chiffres communiqués lundi pour les services de réanimation marquent un faible recul par rapport aux jours précédents (cinq lits occupés de moins sur une journée après des reculs moyens de 107 lits par jour au cours des sept jours précédents). Les autorités sanitaires ont parallèlement enregistré en 24 heures 406 décès supplémentaires en milieu hospitalier. Depuis le début de l'épidémie, le virus a fait 52.731 morts en France et contaminé 2.222.488 personnes. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

