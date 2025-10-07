Corinne Diacre à Marseille, et pour quoi faire ?

Après deux ans de chômage, l’ancienne sélectionneuse des Bleues est de retour aux affaires. Sa mission : assurer le maintien de l’Olympique de Marseille en Première Ligue. Et, accessoirement, prouver qu’elle est toujours dans le coup, treize ans après son dernier mandat en Première Ligue.

À quelle sauce les journalistes qui assisteront à la conférence de présentation de Corinne Diacre ce mercredi seront-ils mangés ? La question mérite d’être posée car, d’expérience, la relation entre l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France et les médias a toujours été glaciale. Cela dit, la technicienne a peut-être mis de l’eau dans son vin après deux ans sans banc. En tout cas, au moment de signer son contrat avec l’Olympique de Marseille ce lundi (pour, d’après certaines sources, les deux prochaines années), Diacre s’affichait avec le sourire. « Rejoindre l’Olympique de Marseille est une grande fierté. C’est un club dont l’identité, la passion et l’ambition résonnent pleinement avec mon parcours et ma manière d’aborder le football , commentait-elle dans un communiqué. J’ai hâte de retrouver le terrain avec mes nouvelles joueuses ainsi que mon staff et de relever, ensemble, les défis qui nous attendent. »

La route est droite, mais la pente est forte

De fait, les défis sont nombreux. Promu en Première Ligue après avoir terminé champion de D2 la saison dernière, l’OM n’a pas connu un début de saison particulièrement rose. Avec une seule victoire et trois défaites au bout de quatre journées, Les Marseillaises (comme elles se nomment officiellement depuis la récente révolution marketing interne) pointent à la neuvième place du classement (sur 12) et font logiquement partie des candidates à la charrette. Le premier défi est donc avant tout sportif, et Corinne Diacre va démarrer directement dans le dur, puisque ses joueuses commenceront son mandat par un déplacement sur la pelouse du Paris FC (troisième) le 18 octobre prochain, après un galop d’essai une semaine plus tôt face à Rodez (D2), à l’occasion du premier tour de la toute nouvelle Coupe de la Ligue.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com