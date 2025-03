information fournie par So Foot • 27/03/2025 à 09:31

Corée du Sud : le ministère des sports va inspecter les pelouses, critiquées par Son

Le ministère monégasque des sports fait toujours la sourde oreille.

En tête de son groupe B des qualifications à la Coupe du monde, la Corée du Sud devrait valider son ticket pour l’Amérique du Nord sans trop de problèmes. Mais elle aurait déjà pu assurer sa place dès cette trêve internationale, si elle avait su battre Oman (1-1) et la Jordanie (1-1) , devant son public. Des résultats décevants, alors que ces rencontres avaient été déplacées à Goyang et Suwon, à cause de la pelouse catastrophique du stade de Séoul. Sauf que ce n’était guère mieux hors de la capitale, comme l’a souligné Son Heung-Min.…

LT pour SOFOOT.com