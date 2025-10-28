Corée du Sud: l'économie accélère au 3e trimestre, soutenue par les exportations et les aides à la consommation

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le PIB sud-coréen a progressé d'1,2% sur la période juillet-septembre 2025 par rapport au trimestre précédent, soutenu par les exportations et les aides gouvernementales à la consommation, selon des données préliminaires de la banque centrale du pays publiées mardi.

Sur un an, la croissance de la quatrième économie d'Asie s'établit, elle, à 1,7% pour le troisième trimestre, dans un contexte de tensions commerciales mondiales.

Sur la période, "la consommation privée a augmenté d'1,3%, les dépenses pour les biens comme pour les services s'étant accrues", note la Banque de Corée dans un communiqué. Cette progression trimestrielle est la plus importante en trois ans.

Le gouvernement du président Lee Jae-myung (centre-gauche) a distribué des aides à la consommation d'au moins 150.000 wons (90 euros) par personne ces derniers mois, sans critère de revenu, afin de soutenir une consommation au ralenti.

Ces bons expireront fin novembre.

Côté commerce, le pays a enregistré une hausse de 1,5% de ses exportations maritimes vers l'étranger sur le trimestre, fort d'une demande robuste pour ses semi-conducteurs.

En septembre, il avait affiché le meilleur chiffre à l'export de son histoire pour ces produits, avec une valeur de 16,6 milliards de dollars (14,2 milliards d'euros), en dépit des pressions sur le marché causées par les droits de douane américains.

La Corée du Sud tente toujours de finaliser un accord commercial avec Washington pour éviter ces surtaxes. Les négociations portent notamment sur la mise en oeuvre d'une promesse d'investissement de 350 milliards de dollars (300 milliards d'euros) aux États-Unis.